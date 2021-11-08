США планируют предъявить украинцу обвинения в масштабной кибератаке – CNN

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Минюст США планирует 8 ноября предъявить официальные обвинения украинцу в отношении кибератаки на американскую компанию летом.

Об этом сообщает CNN.

Обновлено 19:30: Как сообщило Reuters, Минюст выдвинул подозрение Васинскому и Полянину. Теперь Васинский в Польше будет ожидать экстрадиции в США.

Украинец Ярослав Васинский, арестованный в прошлом месяце в Польше, подозревается в развертывании вируса REvil. Летом этот вирус поразил более 5 тысяч компаний по всему миру, а также обошелся американским компаниям в миллионы долларов убытков.

В США заявили, что украинец начал распространять вирусное программное обеспечение в апреле 2019 года, когда периодически его обновлял и улучшал.

Васинский обвиняется в атаке на разработчика программного обеспечения Kaseya, от которого заражение распространилось дальше на 1500 компаний.

Следствие считает, что Васинский действовал с сообщником, россиянином Евгением Полянином. Их вдвоем подозревают, в частности, в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств. В рамках расследования правоохранители США перехватили транзакции на 6 млн долларов, которые служили выкупом в результате кибератак преступников.

Полянин, по данным CNN, находится на свободе.

Хакеров REvil связывают с Россией, они ответственны за ряд масштабных кибератак. В частности, они атаковали поставщика Apple и требовали от компании 50 млн. долларов, а также одного из крупнейших поставщиков мяса в США JBS.

Накануне Европол заявил, что 4 ноября румынские стражи порядка арестовали еще двух человек в связи с развертыванием REvil. Всего в этом году арестованы три человека по делу.

Напоминаем:

10 июля Байден и российский президент Владимир Путин поговорили о последних кибератаках, совершенных из России. Путин заявил Байдену, что российская сторона выражает готовность совместно бороться с киберпреступностью, но "за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам".