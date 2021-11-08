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18 банков автоматически блокируют счета украинцев по требованию исполнителей – список

Понедельник, 8 ноября 2021, 14:10
 
unsplash

18 банков из 73 банков Украины начали автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Среди прибавившихся в список - РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, ОТП БАНК, УКРСИББАНК.

Обновленный список выглядит так:

  • "ПРИВАТБАНК"
  • "УНИВЕРСАЛ БАНК"
  • "ОКСИ БАНК"
  • "ТАСКОМБАНК"
  • "ИНДУСТРИАЛБАНК"
  • "БАНК ВОСТОК"
  • "ПРОКРЕДИТ БАНК"
  • "ЛЬВОВ"
  • "КОНКОРД"
  • "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
  • "КРЕДОБАНК"
  • "ОТП БАНК"
  • "ИДЕЯ БАНК"
  • "МЕТАБАНК"
  • "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"
  • "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
  • "УКРСИББАНК"
  • "РАДОБАНК"

23 марта 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.

В апреле, отвечая на требования государственных и частных исполнителей, банки начали блокировать - частично или полностью - счета украинцев, попавших в Единый реестр должников. В первый месяц к системе было подключено 7 банков, в том числе Приватбанк и Монобанк.

"На сегодняшний день их количество увеличилось почти в три раза. Хотя в перечне все еще отсутствует половина из топ-10 украинских банков с наибольшими активами - Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Украина, ПУМБ, Сбербанк.

Система работает не идеально: несмотря на то, что "замораживаться" должна только сумма долга, нередко случается так, что блокируется весь счет должника", – говорят в Опендатаботе.

"Исполнитель имеет право наложить арест на средства должника, находящиеся в банке. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства или только их часть.

Так, если исполнитель указал сумму и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника", - комментирует начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Если банковские счета из-за долгов были заблокированы полностью, необходимо совершить следующие действия:

  • Направить исполнителю введением письменное требование об отмене постановления об аресте счета.
  • В случае отсутствия ответа – подготовить жалобу на руководство государственной исполнительной службы. Или если производство ведет частный исполнитель, - жалобу на Совет частных исполнителей.
  • Подать иск в местный административный суд об отмене определения об аресте счета.

Читайте также: Как банки будут арестовывать средства и всегда ли должники будут об этом знать заранее

Экономическая правда

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банки долги

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