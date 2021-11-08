18 банков автоматически блокируют счета украинцев по требованию исполнителей – список
18 банков из 73 банков Украины начали автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
Среди прибавившихся в список - РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, ОТП БАНК, УКРСИББАНК.
Обновленный список выглядит так:
- "ПРИВАТБАНК"
- "УНИВЕРСАЛ БАНК"
- "ОКСИ БАНК"
- "ТАСКОМБАНК"
- "ИНДУСТРИАЛБАНК"
- "БАНК ВОСТОК"
- "ПРОКРЕДИТ БАНК"
- "ЛЬВОВ"
- "КОНКОРД"
- "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
- "КРЕДОБАНК"
- "ОТП БАНК"
- "ИДЕЯ БАНК"
- "МЕТАБАНК"
- "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"
- "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
- "УКРСИББАНК"
- "РАДОБАНК"
23 марта 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.
В апреле, отвечая на требования государственных и частных исполнителей, банки начали блокировать - частично или полностью - счета украинцев, попавших в Единый реестр должников. В первый месяц к системе было подключено 7 банков, в том числе Приватбанк и Монобанк.
"На сегодняшний день их количество увеличилось почти в три раза. Хотя в перечне все еще отсутствует половина из топ-10 украинских банков с наибольшими активами - Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Украина, ПУМБ, Сбербанк.
Система работает не идеально: несмотря на то, что "замораживаться" должна только сумма долга, нередко случается так, что блокируется весь счет должника", – говорят в Опендатаботе.
"Исполнитель имеет право наложить арест на средства должника, находящиеся в банке. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства или только их часть.
Так, если исполнитель указал сумму и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника", - комментирует начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.
Если банковские счета из-за долгов были заблокированы полностью, необходимо совершить следующие действия:
- Направить исполнителю введением письменное требование об отмене постановления об аресте счета.
- В случае отсутствия ответа – подготовить жалобу на руководство государственной исполнительной службы. Или если производство ведет частный исполнитель, - жалобу на Совет частных исполнителей.
- Подать иск в местный административный суд об отмене определения об аресте счета.
Читайте также: Как банки будут арестовывать средства и всегда ли должники будут об этом знать заранее
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua