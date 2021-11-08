18 банков автоматически блокируют счета украинцев по требованию исполнителей – список

unsplash

18 банков из 73 банков Украины начали автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Среди прибавившихся в список - РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, ОТП БАНК, УКРСИББАНК.

Обновленный список выглядит так:

"ПРИВАТБАНК"

"УНИВЕРСАЛ БАНК"

"ОКСИ БАНК"

"ТАСКОМБАНК"

"ИНДУСТРИАЛБАНК"

"БАНК ВОСТОК"

"ПРОКРЕДИТ БАНК"

"ЛЬВОВ"

"КОНКОРД"

"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

"КРЕДОБАНК"

"ОТП БАНК"

"ИДЕЯ БАНК"

"МЕТАБАНК"

"УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"

"АГРОПРОСПЕРИС БАНК"

"УКРСИББАНК"

"РАДОБАНК"

23 марта 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.

В апреле, отвечая на требования государственных и частных исполнителей, банки начали блокировать - частично или полностью - счета украинцев, попавших в Единый реестр должников. В первый месяц к системе было подключено 7 банков, в том числе Приватбанк и Монобанк.

"На сегодняшний день их количество увеличилось почти в три раза. Хотя в перечне все еще отсутствует половина из топ-10 украинских банков с наибольшими активами - Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Украина, ПУМБ, Сбербанк.

Система работает не идеально: несмотря на то, что "замораживаться" должна только сумма долга, нередко случается так, что блокируется весь счет должника", – говорят в Опендатаботе.

"Исполнитель имеет право наложить арест на средства должника, находящиеся в банке. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства или только их часть.

Так, если исполнитель указал сумму и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника", - комментирует начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Если банковские счета из-за долгов были заблокированы полностью, необходимо совершить следующие действия:

Направить исполнителю введением письменное требование об отмене постановления об аресте счета.

В случае отсутствия ответа – подготовить жалобу на руководство государственной исполнительной службы. Или если производство ведет частный исполнитель, - жалобу на Совет частных исполнителей.

Подать иск в местный административный суд об отмене определения об аресте счета.

Читайте также: Как банки будут арестовывать средства и всегда ли должники будут об этом знать заранее

Экономическая правда