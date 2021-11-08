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Rozetka вышла на рынок Узбекистана

Понедельник, 8 ноября 2021, 10:15
 
Rozetka

Украинский маркетплейс Rozetka.ua начал работу в Узбекистане по адресу Rozetka.uz.

Об этом сообщает dev.ua.

Сам сайт, согласно данным WHOIS, был зарегистрирован в мае 2021 года. Как сообщил оператор колл-центра, магазин работает в новой стране около месяца.

По его словам, сейчас точка выдачи открыта только в Ташкенте, есть местный офис. Он добавил, что на сайте доступна только техника, но "скоро будут все товары, как в Украине".

На сайте отмечается, что доставка по Ташкенту бесплатная.

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Rozetka.ua Узбекистан

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