Rozetka вышла на рынок Узбекистана

Rozetka

Украинский маркетплейс Rozetka.ua начал работу в Узбекистане по адресу Rozetka.uz.

Об этом сообщает dev.ua.

Сам сайт, согласно данным WHOIS, был зарегистрирован в мае 2021 года. Как сообщил оператор колл-центра, магазин работает в новой стране около месяца.

По его словам, сейчас точка выдачи открыта только в Ташкенте, есть местный офис. Он добавил, что на сайте доступна только техника, но "скоро будут все товары, как в Украине".

На сайте отмечается, что доставка по Ташкенту бесплатная.