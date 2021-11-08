Rozetka вышла на рынок Узбекистана
Понедельник, 8 ноября 2021, 10:15
Украинский маркетплейс Rozetka.ua начал работу в Узбекистане по адресу Rozetka.uz.
Об этом сообщает dev.ua.
Сам сайт, согласно данным WHOIS, был зарегистрирован в мае 2021 года. Как сообщил оператор колл-центра, магазин работает в новой стране около месяца.
По его словам, сейчас точка выдачи открыта только в Ташкенте, есть местный офис. Он добавил, что на сайте доступна только техника, но "скоро будут все товары, как в Украине".
На сайте отмечается, что доставка по Ташкенту бесплатная.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua