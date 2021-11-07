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За ІІІ квартала прямые иностранные инвестиции составили почти 5 миллиардов долларов

Воскресенье, 7 ноября 2021, 15:30

За ІІІ квартала 2021 года сальдо прямых иностранных инвестиций составило 4,8 миллиарда долларов. 

Об этом Премьер-министр Денис Шмигаль написал в facebook.

По его словам, значительная часть поступающих инвестиций — это реинвестиции. Поэтому, как пишет Шмигаль, одна из важных задач перед новым руководителем Министерства экономики — это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине. 

Напоминаем:

Прямые иностранные инвестиции в Украину во втором квартале 2021 года составили почти $1,35

В прошлом году чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $868,2 млн по сравнению с их чистым притоком в $5,86 млрд в 2019 году. 

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инвестиции

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Экономическая правда
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