За ІІІ квартала прямые иностранные инвестиции составили почти 5 миллиардов долларов

За ІІІ квартала 2021 года сальдо прямых иностранных инвестиций составило 4,8 миллиарда долларов.

Об этом Премьер-министр Денис Шмигаль написал в facebook.

По его словам, значительная часть поступающих инвестиций — это реинвестиции. Поэтому, как пишет Шмигаль, одна из важных задач перед новым руководителем Министерства экономики — это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине.

Напоминаем:

Прямые иностранные инвестиции в Украину во втором квартале 2021 года составили почти $1,35

В прошлом году чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $868,2 млн по сравнению с их чистым притоком в $5,86 млрд в 2019 году.