Услуги в "Дие" будут недоступны одну ночь
Суббота, 6 ноября 2021, 18:00
Приложение "Дия" меняет датацентр, поэтому 7 ноября с 00-00 и до 07-00 часов утра будут недоступны онлайн услуги и заказ документов.
Об этом сообщили пользователям через приложение.
Там дополнительно отметили, что COVID19 сертификат будет работать в Дие и не исчезнет, если пользователь не будет выходить из приложения.
В сообщении также говорится, что COVID19 сертификат можно получить на портале в любое время, а команда поддержки Дии будет работать всю ночь в каждом аэропорту Украины. "Вы можете обратиться к ним, если перед вылетом не сможете воспользоваться сертификатом", - говорится в заявлении.
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