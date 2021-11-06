Услуги в "Дие" будут недоступны одну ночь

ДІЯ

Приложение "Дия" меняет датацентр, поэтому 7 ноября с 00-00 и до 07-00 часов утра будут недоступны онлайн услуги и заказ документов.

Об этом сообщили пользователям через приложение.

Там дополнительно отметили, что COVID19 сертификат будет работать в Дие и не исчезнет, ​​если пользователь не будет выходить из приложения.

В сообщении также говорится, что COVID19 сертификат можно получить на портале в любое время, а команда поддержки Дии будет работать всю ночь в каждом аэропорту Украины. "Вы можете обратиться к ним, если перед вылетом не сможете воспользоваться сертификатом", - говорится в заявлении.