Все разделы
Укр / Рус

Услуги в "Дие" будут недоступны одну ночь

Суббота, 6 ноября 2021, 18:00
 
ДІЯ

Приложение "Дия" меняет датацентр, поэтому 7 ноября с 00-00 и до 07-00 часов утра будут недоступны онлайн услуги и заказ документов.

Об этом сообщили пользователям через приложение. 

Там дополнительно отметили, что COVID19 сертификат будет работать в Дие и не исчезнет, ​​если пользователь не будет выходить из приложения.

В сообщении также говорится, что COVID19 сертификат можно получить на портале в любое время, а команда поддержки Дии будет работать всю ночь в каждом аэропорту Украины. "Вы можете обратиться к ним, если перед вылетом не сможете воспользоваться сертификатом", - говорится в заявлении.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

"Дія"

powered by lun.ua
Материалы по теме
Через "Дію": Рада приняла законопроект об изменении места регистрации онлайн 5 ноября 2021, 13:55
Еще одна фальшивая "Дія": киберполиция разоблачила 17-летнего "умельца" на подделке 3 ноября 2021, 14:05
В "Дії" появился детский ковид-сертификат 2 ноября 2021, 14:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!