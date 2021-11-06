Кличко назвал бюджет Киева на 2022 год

UNSPLASH

Доходы столицы в проекте бюджета на следующий год планируются в сумме свыше 68 млрд грн, расходы - свыше 66 млрд грн.

Это сообщил городской голова Виталий Кличко, передает пресс-служба.

"В ближайшее время должны вынести на рассмотрение и принятие Киевсовета проект главного финансового документа города - бюджета на следующий год", - заявил он.

По его словам, по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета за 2021 год, доходы вырастут на 3 млрд 305 млн грн. Также в проекте бюджета предусмотрено погашение обязательств по внешним и внутренним заимствованиям – в сумме почти 2 млрд грн.

Кличко также отметил, что предусмотрены объемы капитальных расходов на объекты строительства, реконструкции и капремонт – в размере 13,2 млрд. В том числе, капитальные вложения – 6 млрд, на капитальные ремонты – 7,2 млрд.