Фермеры Одесщины получат госкомпенсацию за потерянный урожай – Минагро

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Фермеры Одесщины получат по 4700 грн на га госкомпенсации за повреждение посевов сельхозкультур в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Об этом сообщает Минагрополитики.

"Нам нужно сделать все, чтобы пострадавшие фермеры получили обещанную государственную компенсацию.

Поскольку именно малые фермерские хозяйства создают рабочие места в сельской местности, а поддержка от государства в размере 4700 грн на га поможет им не потерять год и пересеять или заменить культуру", - заявил замминистра Тарас Высоцкий.

5 ноября во время заседания рабочей группы заслушали сведенную ведомость областной комиссии Одесской области.

"Количество получателей внесенных в сводную ведомость областной комиссии Одесской области составляет 528, общая площадь, на которую предоставляется дотация, соответственно составляет - 22959,69 гектаров", - добавили в ведомстве.

В Минагро напомнили, что в 2021 году дотация предоставляется за полностью утраченные (погибшие) посевы начиная с 1 января 2020 года.

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Экономическая правда