Рынок земли: количество сделок перевалило за 40 тысяч

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По состоянию на 5 ноября в рамках рынка земли заключено 40 510 сделок – лидерами по количеству сделок являются Харьковская и Киевская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Подали заявления на получение доступа к Государственному земельному кадастру 5252 нотариусов.

"Всего заявлений – 5894, из них согласовано 5215, в очереди на рассмотрение – 5, отказ получили 674", – говорится в сообщении.

В региональном разрезе по количеству сделок лидируют Харьковская (3523) и Киевская (3178) области.

По площади лидируют Харьковская (13174,8 га) и Харьковская (12466,2 га) области.

Более подробная информация о площади и количестве отчужденных земельных участков с/х назначения - по ссылке.

Напоминаем:

Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

Больше о рынке земли, ценах, сделках и лайфхаках читайте в рубрике ЭП "Земельный гид".

Экономическая правда