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Uber впервые за существование стал прибыльным

Пятница, 5 ноября 2021, 16:17
 
unsplash

Сервис такси Uber впервые с момента создания более 10 лет назад вышел на прибыльный уровень по итогам квартала.

Об этом сообщает Reuters.

Компания получила скорректированную прибыль благодаря двум главным сегментам: сервису такси и доставке еды. Так, в третьем квартале года, завершившемся 30 сентября, операционная прибыль Uber составляла 8 млн долларов.

В прошлом году за соответствующий период компания получила 625 млн долларов ущерба.

Uber также прогнозирует скорректированную прибыль от 25 до 75 млн долларов в последний квартал года, что значительно меньше предыдущих прогнозов аналитиков.

Несмотря на положительный результат для компании, ее ближайший конкурент, американская Lyft, уже вторично сообщил о квартальной прибыли в 67,3 миллиона долларов. Lyft также ожидает EBITDA (операционную прибыль) от 70 до 75 миллионов долларов в последнем квартале.

Общий доход Uber вырос на 72% до 4,8 млрд долларов, что превысило оценки аналитиков.

Во время пандемии сегмент компании по доставке (еде из кафе/ресторанов и магазинов) стал основой компании. В третьем квартале доход от доставки стабильно рос.

В третьем квартале потребители больше путешествовали, а количество водителей и курьеров с января выросло почти на 640 тысяч, сообщает Uber. Компания потратила более 250 миллионов долларов, чтобы вернуть водителей после пандемии.

Количество поездок остается на 20% ниже уровня третьего квартала 2019 года. В Uber отметили, что прибыль за единицу поездок вернулась к уровню пандемии.

Экономическая правда



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Uber

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