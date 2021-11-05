Украина в октябре транспортировала на 81% больше газа в Европу

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Украина в октябре экспортировала и реэкспортировала в страны Европы на 81% больше газа, чем в сентябре – 479,3 млн. м3.

Об этом сообщает Оператор ГТС.

В целом за 10 месяцев импорт газа из ЕС в Украину превышает экспорт. За январь-октябрь Украина импортировала 2,535 млрд. м3 газа, экспорт и реэкспорт составил 1,629 млрд. м3.

В октябре 2021 года из ЕС в Украину было транспортировано 154,7 млн. куб. м. Экспорт вместе с реэкспортом из Украины в страны Европы вырос на 81% по сравнению с сентябрем и составил 479,3 млн куб. м.

На фоне газового кризиса в Европе трейдеры наращивают реэкспорт газа из Украины, который закачали в хранилища в 2020 году.

Преимущественно экспортировали газ в Венгрию 223 млн. куб. м, в Словакию – 191,7 млн куб. м, и в Польшу - 53,3 млн.

Кроме того, в октябре Молдова впервые за многие годы заказала не только российский газ, поэтому из Украины экспортировали 11,2 млн м3 газа.

Украина сократила импорт газа на 77%, или на 510 млн м3. В ОГТСУ объясняют, что после остановки физического транзита газа в Венгрию, импорт из этой страны сократился в 16 раз, но не остановился полностью благодаря виртуальному реверсу. В октябре из Венгрии импортировали 37 млн. куб. м газа.

"Итоги октября свидетельствуют, что остановка физического транзита газа в Венгрию через Украину значительно ограничила возможности украинских и иностранных заказчиков импортировать газ по этому маршруту. Однако благодаря наличию альтернативных маршрутов заказчики перешли на импорт из Словакии", – пояснил Оператор.

Таким образом, лидером по поставкам газа в Украину стала Словакия, доля которой от общих объемов импорта составляла почти 75% (115,9 млн куб.м). Импорт из Польши сократился до 1,8 млн. куб. м.

Напоминаем:

25 октября Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика – молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на миллион кубометров природного газа.

С 1 октября "Газпром" остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Экономическая правда