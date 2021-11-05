Угольные госпредприятия синхронно получили сотни миллионов убытков

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Крупнейшие государственные угольные предприятия, подчиненные Министерству энергетики, синхронно отчитались о чистом убытке на общую сумму более 576 млн грн за полугодие 2021 года.

Об этом говорится в финансовых отчетах госпредприятий, обнародованных проектом Марлин.

Среди них:

"Торецкуголь" (Донецкая область) – 214,9 млн грн "Львовуголь" – 204,2 млн грн "Лисичанскуголь" (Луганская область) – 103,7 млн ​​грн "Волыньуголь" – 53,8 млн грн.

"За аналогичный период прошлого года три предприятия вообще отчитались об убытке на сумму 1 млрд грн. Тогда как только ГП "Львовуголь" получило за шесть месяцев 2020 года прибыль в сумме 213 млн грн", - говорится в сообщении.

В соответствии с пояснительными записками угольных предприятий, которые были направлены в Минэнергетики, с начала 2021 года на предприятии "Торецкуголь" не хватает материалов для осуществления хозяйственной деятельности, что делает невозможным осуществление производственных процессов в полном объеме.

Главной причиной убытка на "Лисичанскуголь" назвали прекращение электроснабжения и отсутствие средств на ремонт и приобретение необходимых материалов.

На трех предприятиях ("Львовуголь", "Лисичанскуголь", "Волыньуголь") вместо директоров руководят исполняющие обязанности.

При этом "Львовуголь" и "Волыньуголь" отнесены правительством к предприятиям, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

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Экономическая правда