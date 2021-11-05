Рада разблокировала подписание закона о независимости НБУ

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Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене решения ВР о принятии закона, цель которого укрепить независимость НБУ (законопроект №5850).

Соответствующий проект поддержали лишь 53 нардепа при минимально необходимых 226.

Глава Комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко заявил, что Комитет рекомендует Раде определиться путем голосования.

Наредпы от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Михаил Цымбалюк аргументировали необходимость представления такого проекта постановления тем, что рассмотрение закона и его принятие состоялось с нарушениями требований Конституции и Регламента Верховной Рады.

Как говорится в карточке законопроекта, после того, как Рада отклонила это постановление, председатель ВР Руслан Стефанчук подписал закон – его направили на подпись президенту.

Напомним:

19 октября Верховная Рада приняла законы о независимости Национального банка, являющиеся структурным маяком в меморандуме с Международным валютным фондом.

Законопроект №5850 имеет целью укрепить независимость Национального банка. В частности, меняются полномочия Совета НБУ, члены которого назначаются по квотам президента и парламента.

Документ предлагает ограничить функционал этого органа. А именно он больше не сможет осуществлять анализ влияния денежно-кредитной политики регулятора на социально-экономическое развитие, предоставлять предложения к изменению этой политики правлению НБУ. Кроме того, Совет НБУ не сможет давать оценку работе правления.

Законопроект устанавливает более жесткие ограничения к потенциальным членам Совета НБУ. В частности, ими не смогут стать лица, привлеченные к уголовной ответственности или возглавлявшие банк, который Нацбанк признал неплатежеспособным.

Другая норма документа – введение "кодекса этики" сотрудников НБУ, а также уточнение основания для увольнения главы Нацбанка и его заместителей.

В денежно-кредитной политике законопроектом предлагается предоставить Нацбанку право начислять проценты по средствам, которые банки держат на счетах регулятора. Также совершенствуются процедуры управления золотовалютными резервами Украины.

Кроме того, Нацбанку предоставляются права открывать и закрывать зарубежные представительства.

Законопроектом отменяется обязанность (вместо этого остается право) Нацбанка проводить консультации с правительством. Также исключается норма, согласно которой НБУ должен поддерживать экономическую политику правительства из статьи 52 закона о Нацбанке (из-за того, что она дублируется в законе).

Экономическая правда