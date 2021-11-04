Цены на нефть выросли на фоне ожиданий решения ОПЕК+

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Цены на нефть выросли на 2% в четверг на фоне ожиданий, что ОПЕК+ продолжит медленный рост добычи.

Об этом сообщает Reuters.

Нефть Brent подорожала на 2,1% (1,75 долл) – до 83,74 долл за баррель.

Нефть WTI – на 2,1% (1,72 долл) – до 82,58 долл за баррель.

Отмечается, что ОПЕК+ собирается в четверг, где, как ожидается, подтвердит планы сохранения ежемесячного увеличения поставок на уровне 400 тыс баррелей в сутки.

Аналитики Citi считают, что ОПЕК+, вероятно, будет придерживаться текущей политики, несмотря на давление со стороны импортеров нефти.

"Большинство членов ОПЕК+ не могут повысить добычу с текущих уровней", - говорится в записке банка.

Как пишет Bloomberg, США просят ОПЕК и Россию увеличить производство нефти в декабре на 800 тыс баррелей в сутки.

Однако ОПЕК+ склоняется к тому, чтобы придерживаться предварительного согласованного плана.

Напомним:

Цены на нефть снизились в среду на фоне данных Американского института нефти (API) о значительном увеличении запасов.

Экономическая правда