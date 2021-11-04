Нацфонду исследований с начала года направили на гранты 600 миллионов

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Нацфонду исследований по состоянию на 1 ноября на грантовую поддержку научных исследований и обеспечение его деятельности направили 601 млн грн из предусмотренных 733 млн гривен, или 82% всех ассигнований.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В Украине, начиная с 2019 года, введен новый механизм финансирования научных исследований на конкурсной основе через Национальный фонд исследований Украины.

Фонд осуществляет отбор и оказывает грантовую поддержку научным исследованиям и научно-техническим (экспериментальным) разработкам научных учреждений, независимо от их ведомственного подчинения", - напомнили в министерстве.

В 2020 году Фонд провел первые конкурсы по направлениям "Наука для безопасности человека и общества" и "Поддержка исследований ведущих и молодых ученых", по результатам которых предоставлено 216 грантов.

"В 2021 году продолжается реализация начатых в предыдущем году научных исследований.

Наибольшее количество грантов получили научные учреждения Национальной академии наук Украины (108 грантов) и научные учреждения и учреждения высшего образования Министерства образования и науки Украины (98 грантов), на которые приходится около 95% от общего объема грантовой поддержки Фондом", - добавили в Минфине.

"Конкурсное финансирование научной деятельности через Национальный фонд исследований - это правильный шаг в направлении создания конкурентной среды в научной сфере, поскольку позволяет ориентироваться на конкретный результат и осуществлять интеграцию украинских исследований в мировое научное пространство.

В следующем году планируем продлить поэтапное увеличение расходов для обеспечения деятельности Национального фонда исследований Украины и предоставления им грантовой поддержки. Для этого в проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год предусмотрено 834 млн гривен", - заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Экономическая правда