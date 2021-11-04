Приватбанк приостановит работу на несколько часов перед "Черной пятницей"

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Приватбанк в ночь с 6 на 7 ноября приостановит работу онлайн-банкинга и проведение транзакций между карточками для подготовки к "Черной пятнице" и новогодним праздникам.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Финучреждение прекратит указанные операции с 01:00 до 04:30 утра в ночь на 7 ноября.

За это время банк обновит программное обеспечение процессингового центра с тем, чтобы обеспечить бесперебойную работу в период высокого сезона покупательной активности. Такой сезон начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами.

В ходе технологической паузы пройдут также регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Экономическая правда