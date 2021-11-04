Приватбанк приостановит работу на несколько часов перед "Черной пятницей"
Приватбанк в ночь с 6 на 7 ноября приостановит работу онлайн-банкинга и проведение транзакций между карточками для подготовки к "Черной пятнице" и новогодним праздникам.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Финучреждение прекратит указанные операции с 01:00 до 04:30 утра в ночь на 7 ноября.
За это время банк обновит программное обеспечение процессингового центра с тем, чтобы обеспечить бесперебойную работу в период высокого сезона покупательной активности. Такой сезон начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами.
В ходе технологической паузы пройдут также регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua