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Больницы получат дополнительные 800 миллионов на кислородные станции

Четверг, 4 ноября 2021, 11:49
 
getty images

Верховная Рада поддержала выделение дополнительных 800 миллионов гривень на установку кислородных станций в больницах.

Об этом известно с заседания ВР.

За законопроект №5460 проголосовали за основу и в целом. Его поддержали 336 нардепов.

Документ предусматривает изменения в Госбюджет на 2021 год. Будут созданы две новые бюджетные программы: по централизованным закупкам кислородных станций и субвенции местным бюджетам по их проектированию и установке.

На закупки депутаты выделили дополнительные 650 млн. грн., на установление – еще 150 млн. грн.

Профинансируют новые программы благодаря дополнительным поступлениям от налога на добавленную стоимость из ввозимых на территорию Украины товаров.

Кислородные станции – система собственной генерации больницей кислорода из воздуха, которая подает кислород под высоким давлением по всей больнице через централизованную систему трубопроводов и может обеспечить полную кислородную независимость больницы.

Авторы законопроекта отмечают, что если начать работы уже сейчас, больницы могут получить кислородные станции за 4-6 месяцев.

Экономическая правда

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