Еще одна украинская биржа получила товарную лицензию

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Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение выдать УМВБ ("Украинской межбанковской валютной бирже") лицензию на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"На организованном товарном рынке появляется больше торговых площадок, которые отвечают за прозрачную торговлю стандартизированными товарами. Мы уже стали свидетелями высоких результатов работы таких товарных бирж, принесших за четыре месяца 1,1 млрд дополнительных доходов в бюджет нашей страны.

Но отмечу, что не количество бирж важно для развития спотового рынка, а качество их работы, лучшие условия для всех участников процесса. Мы же в регуляторе и дальше будем обращать внимание на требования к капиталу желающих работать на товарном рынке, будем работать над лицензионными условиями и их соответствием международным правилам и стандартам", - заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Отмечается, что для получения лицензии ПрАт "УМВБ" прошла процесс трансформации своей структуры, изменения многих внутренних управленческих документов.

"Комиссия зарегистрировала новые правила биржи, отвечающие требованиям действующего законодательства.

Теперь, в частности, биржа имеет право: разрабатывать и утверждать правила товарной биржи; образовывать подразделения, комитеты, комиссии, биржевые секции и утверждать положения о них; разрабатывать стандартные условия биржевых сделок; останавливать на время или прекращать биржевые торги определенным биржевым товаром и т.п.", - пояснили в Комиссии.

В настоящее время регулятор выдал три товарные лицензии:

ООО "Украинская энергетическая биржа",

ООО "Украинская универсальная биржа",

ЧАО "Украинская межбанковская валютная биржа".

Согласно требованиям ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов" от 19.06.2020 №738-ІХ, с 01.07.2021 товарные биржи должны пройти процедуру лицензирования в НКЦБФР.

По данным реестров, бенефициаром прАт "УМВБ" является Александр Гинзбург.

Экономическая правда