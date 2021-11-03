Кабмин утвердил новую методику нормативной денежной оценки земельных участков

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Кабинет министров утвердил новую унифицированную Методику нормативной денежной оценки земельных участков, в ее основе – умножение НГО как площади земельного участка на норматив капитализированного рентного дохода за единицу площади.

Такое решение было принято во время заседания правительства 3 ноября, сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Методика вступает в силу в конце 2021 года.

"Методикой предусмотрены коэффициенты, характеризующие региональные и зональные факторы месторасположения земельного участка, месторасположение земельного участка, особенности использования земельного участка по основному целевому назначению, принадлежность земельного участка к определенной категории земель.

А также - индексацию нормативной денежной оценки земель за период от утверждения норматива капитализированного рентного дохода до даты проведения оценки", - говорится в сообщении.

В ходе заседания правительства Ассоциация городов Украины обратилась с просьбой направить документ на доработку.

"Потому что там закладываются определенные нормы, которые приведут к потерям местных бюджетов и не предусмотрен переходный период по старой документации, за которую уже органы местного самоуправления заплатили. Поэтому огромная просьба этот вопрос снять и исправить на доработку", - сказал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Премьер Денис Шмигаль ответил, что этот пункт повестки дня прошел обсуждение, имеет все согласования и положительные выводы, может быть принят без обсуждения.

"Обсуждение проекта методики НГО показало, что онО позволяет значительно и упростить, и удешевить, и ускорить выполнение соответствующих землеоценочных работ.

Методика вступает в силу в конце 2021 года. Работы по составлению технической документации, начатые в 2021 году, могут быть завершены по существующей нормативной базе, а их результаты без проблем могут быть утверждены общиной", - сказал министр агрополитики Роман Лещенко.

По его словам, землеоценочные работы с 2022 года будут выполняться на новой методической базе.

На вопрос Шмыгаля, принимала ли Ассоциация городов какое-либо участие в обсуждении, Лещенко ответил, что принимала. В то же время представитель АГУ возразил.

"Не принимала АГУ. Согласно регламенту КМУ, мы выводов не давали. Там помимо документации, существенно уменьшаются коэффициенты для отдельных субъектов хозяйствования, что приведет к потерям местных бюджетов", - сказал Слобожан.

После этого Лещенко добавил, что министерство предоставит все соответствующие выписки об участии в обсуждении. По его словам, к обсуждению были привлечены все профильные общественные организации.

"То, что не давали выводы в постановление - не означает, что они не принимали непосредственного участия в соответствующем процессе", - резюмировал он.

В итоге, Кабмин принял соответствующее постановление.

Шмигаль предложил Ассоциации городов послать свои замечания в письменной форме на его имя, и затем будут соответствующие поручения министерства наработать изменения, "если они действительно важны".

Согласно Методике, нормативная денежная оценка земельного участка (Цн) определяется по формуле:

Цн = Пд х Нрд х Kмl х Км2 х КмЗ х Км4 х Кцп х Кмц х Кни

Где Пд – площадь земельного участка, квадратных метров, Нрд – норматив капитализированного рентного дохода за единицу площади; Kмl – коэффициент, учитывающий расположение территориальной общины в пределах зоны влияния крупных городов; Км2 – коэффициент, учитывающий курортно-рекреационное значение населенных пунктов.

КмЗ – коэффициент, учитывающий расположение территориальной общины в пределах зон радиационного загрязнения; Км4 – коэффициент, характеризующий зональные факторы местоположения земельного участка; Кцп – коэффициент, учитывающий целевое назначение земельного участка в соответствии со сведениями Государственного земельного кадастра;

Кмц – коэффициент, учитывающий особенности использования земельного участка в пределах категории земель по основному целевому назначению; Кни – умножение коэффициентов индексации нормативной денежной оценки земель за период от утверждения норматива капитализированного рентного дохода до даты проведения оценки.

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Экономическая правда