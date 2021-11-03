В Мининфраструктуры планируют до 2024 года восстановить 24 тысячи километров дорог

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К концу 2023 года в Украине будет восстановлено 1400 мостов и 24 тыс км дорог государственного значения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, выступая на первом международном конгрессе "Дороги будущего", организованного Национальной ассоциацией дорожников Украины (НАДУ).

Среди самых перспективных будущих проектов он назвал Киевскую обходную дорогу, трассы М-05 Киев-Одесса, М-14 Одесса-Николаев-Херсон, М-24 Мукачево-Берегово-Лужанка, Н-08 Борисполь-Переяслав, обход города Черновцы, концессионную дорогу Краковец-Львов-Броды-Ровно.

По словам вице-президента НАГУ Александра Бойко, ведущие национальные дорожные компании за последние годы инвестировали миллиарды гривен в новейшую технику и производственные базы и значительно увеличили кадровый потенциал.

"Мы внедряем наиболее передовые технологии и в этом даже опережаем иностранные компании. Мы готовы выходить на внешние рынки и уже делаем это", - сказал он.

По словам президента НАГУ Николая Березовского, динамика дальнейшего роста отрасли зависит также от усовершенствования нормативно-правовой базы.

"Нам нужно переходить на международные стандарты ценообразования, более активно проводить дерегуляцию разрешительной системы", - добавил он.

По словам Кубракова, важный шаг в направлении дерегуляции - принятие законопроекта №2234, предусматривающего переход на международные стандарты ценообразования.

Согласно документу, подрядчик сможет отчитываться перед заказчиком только за конечный результат работы, который должен отвечать проекту, удовлетворять по цене и срокам.

Экономическая правда