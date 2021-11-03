Запуск "Северного потока-2" может затянуться до мая 2022 года – Bloomberg

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Запуск российского газопровода "Северный поток-2" может затянуться до мая 2022 года, если регуляторы используют все возможное время для одобрения проекта.

Об этом пишет Bloomberg.

"Ввод в эксплуатацию газопровода может затянуться на несколько месяцев. Если регуляторы захотят использовать все время, отведенное на рассмотрение проекта, его могут одобрить не раньше 8 мая 2022 года", - отмечает агентство.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки по газопроводу "Северный поток - 2" может начаться "на следующий день" после одобрения проекта.

Отмечается, что Федеральное сетевое агентство Германии должно выпустить проект решения о сертификации до 8 января, после чего его передадут в Еврокомиссию.

Эксперты должны оценить, соответствует ли газопровод рыночным правилам ЕС, запрещающим одной компании быть одновременно и владельцем трубопровода, и поставщиком газа.

В начале октября депутаты Европарламента усомнились в соответствии "Северного потока - 2" этому правилу и направили соответствующее письмо комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Bloomberg пишет, что решение комиссии не может остановить проект, но может задержать его одобрение.

Напомним, 26 октября Министерство экономики Германии сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок по "Северному потоку-2" и передало его результаты Федеральному ведомству сетей (Bundesnetzagentur).

Эксперты Минэкономики пришли к выводу, что сертификация нового газопровода не угрожает безопасности газоснабжения Германии и ЕС. Перед принятием решения ведомство проводило консультации с другими странами – в них участвовали Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко выразил сожаление, что Министерство экономики и энергетики Германии не консультировалось с Украиной, принимая решение о сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Экономическая правда