Импорт легковых автомобилей в Украину в этом году вырос на 40%

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За 3 квартала 2021 года в Украину ввезли 471,6 тыс легковых автомобилей – это на 40% больше аналогичного периода 2020 года и является рекордным показателем для такого периода.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"По сравнению с первыми 9 месяцами прошлого года импорт легковых автомобилей вырос на 40 процентов и был оценен таможней почти в 3,3 млрд долларов США.

Из-за активной легализации так называемых евроблях более 82% в этом объеме составили бывшие в эксплуатации машины, импорт которых в годовом исчислении продемонстрировал 38-процентный рост", - говорится в сообщении.

В то же время, импорт новых автомобилей увеличился на 49% - за 9 месяцев в Украину завезли 82 тыс новых легковых иномарок.

"Закупка новых автомобилей обошлась импортерам в $1,6 млрд. Впервые в поставках новых легковых автомобилей доминировал импорт из Китая. За 9 месяцев из КНР в Украину завезли 18 144 авто", - добавляют в ассоциации.

Далее следуют Япония и Румыния, откуда в страну прибыло 17 338 и 8 371 новых машин соответственно.

Наибольшее количество автомобилей с пробегом, растаможенных с января по сентябрь, прибыло в Украину из Германии – 98 442 шт.

Далее следуют США (59 062 подержанных авто) и Польша (38 061) машина.

Напомним:

В октябре этого года в Украине зарегистрировали 56 100 подержанных легковых авто – это рекорд регистраций за месяц с февраля 2019 года.

Экономическая правда