Компания Укравтодора получила убытки в 118 миллионов

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За три квартала года компания "Укравтодора", "Автомобильные дороги Украины", получила убыток в 118 млн грн.

Об этом сообщает Марлин по результату анализа отчета по выполнению показателей финплана предприятия.

Автомобильные дороги Украины, 100% акций которой принадлежат Укравтодору, входит в сферу контроля Министерства инфраструктуры.

В компании убытки объясняют недостаточным объемом поступлений от заказчиков за выполненные работы по ремонту и содержанию дорог, а также блокировку счетов компании и невозможность участия в тендерах.

Третьей причиной называют затраты на содержание производственных баз, не используемые в производственной деятельности.

Компания владеет 6,4 млрд грн активами, и имеет 3,6 млрд грн долга. С 2018 года сумма активов снизилась на 100 млн. грн., а сумма обязательств – выросла на 400 млн. грн.

На 27 дочерних предприятиях компании работают 12543 человек. Средняя заработная плата работника составляет 9 тыс. грн, менеджера среднего звена – 15 тыс. грн, руководителя – 36 тыс. грн, а члена наблюдательного совета – 238 тыс. грн.

В октябре глава компании Тарас Петрушак получил 233,4 тыс. грн финансового вознаграждения. Следовательно руководитель или член наблюдательного совета получают вознаграждение в 26 раз больше одного работника.