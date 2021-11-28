В Минэкономики представили IT портал для торговой защиты

Министерство экономики представило ИТ-портал для автоматизации процесса проведения торговых расследований/просмотров и участия в них заинтересованных сторон.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"Практика проведения в Украине торговых расследований – это достаточно закрытый процесс с непредсказуемыми результатами и сроками. Мы запускаем новый инструмент – ИТ-платформу, которая должна устранить все технические проблемы и предоставлять актуальную информацию о процессе того или иного торгового расследования.

Мы пытаемся развить доверительные отношения с производителями, в первую очередь, с теми, в отношении которых проводится расследование", - отметил заместитель Министра Тарас Качка.

Он подчеркнул, что Минэкономики имеет еще одну цель – усовершенствовать нормативную базу, сделать законодательство понятным и предсказуемым.

ИТ-платформа разработана при поддержке Программы USAID.