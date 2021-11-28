Европейский инвестиционный банк с 2007 года вложил в Украину более 7 миллиардов евро

Глава Представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон заявил, что банк с 2007 года инвестировал в страну более 7 миллиардов евро, из них миллиард – в прошлом году.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Дом.

По его словам, из 7 млрд евро кредитов от ЕИБ наибольшая часть – это транспорт, а также: 1,1 млрд евро – по энергетическим проектам, 2 млрд. евро нацелены на развитие малых и средних предприятий через коммерческие банки в Украине, а также около 500 млн евро – сотрудничество в сфере промышленности.

Выделяя кредиты Украине, акцент, в частности, делается на проекты по переходу на зеленую энергетику, в частности, на экологически безопасные виды транспорта. Также среди приоритетных направлений – помощь по восстановлению подконтрольной Украине части Донбасса, добавил он.

Напоминаем:

Европейский инвестиционный банк был создан для предоставления кредитов, представляющих интерес для стран ЕС и ассоциированных государств. Капитал формируется из вкладов стран-участниц.