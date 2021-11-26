Цены на нефть рухнули на 10% за день

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Фьючерсы на нефть марки Brent c поставкой в январе опустились до 73,3 доллара за баррель впервые с 21 сентября.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Вечером цена Brent снизилась на 10,8% по сравнению с закрытием предыдущего дня торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки WTI также снижаются почти на 11%. Стоимость барреля составляет 69,56 доллара.

Цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу падения спроса на сырье из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529, который вирусологи называют потенциально более опасным из-за большого количества мутаций.

Выход на сцену нового штамма может привести к очередным ограничениям на путешествия.

Кроме того, снижение цен происходит после того, как США и несколько других крупных потребителей нефти объявили о своем решении начать продажи сырья из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на энергоносители.