Зеленский об экс-топ-менеджере Ахметове на должности заместителя Ермака: Очень мощный человек

Ростислав Шурма фото: укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма – "очень мощный человек".

Об этом он сказал во время прессмарафона, отвечая на вопросы о кадровых победах и кадровых поражениях.

Журналист спросил Зеленского о назначении в Офис президента Олега Татарова.

"Этот вопрос все же к главе Офиса. У него есть несколько замов: есть Кирилл Тимошенко, есть Татаров, есть Смирнов, есть Шурма. Это его (председателя ОП – ред.) личная ответственность передо мной по результату", - начал Зеленский.

"Очень сложно найти профессиональных людей. Вот на сегодняшний день мы нашли господина Шурму как зама по экономике - очень мощный человек", - добавил он.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ростислава Шурмы заместителем главы Офиса Главы государства.

Шурма на должности будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса Президента. Он стал преемником Юлии Свириденко, которая в ноябре была назначена первой вице-премьеркой - министеркой экономики.

Среди приоритетных задач он назвал подготовку программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности.

До назначения Шурма был гендиректором завода "Запорожсталь" (2012 - 2019), входящего в группу "Метинвест" Рината Ахметова.

Также новый заместитель работал финансовым директором Макеевского металлургического завода (Метинвест), заместителем директора металлургического дивизиона Метинвест.

Являлся членом наблюдательного совета Мариупольского металлургического комбината ("Метинвест"), председателем наблюдательного совета завода "Промет" (Болгария, "Метинвест"), членом совета директоров "Метинвест-Траметал" (Италия).

Был главой Запорожской региональной организации партии "Оппозиционный блок".

В мае 2021 года он был назначен членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Экономическая правда