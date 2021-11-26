Зеленский рассказал, какими реформами за 2,5 года доволен

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Президент Владимир Зеленский назвал реформы, которыми доволен за 2,5 года работы: земельная реформа, инфраструктурная реформа и цифровизация.

Об этом он сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопросы по результатам его работы за 2,5 года.

"Я доволен результатами сделанными. Не все, что мы обещали, сделано, но нам все же давали 5 лет, а не 2,5", - начал Зеленский.

По его словам, он доволен земельной реформой, инфраструктурной реформой и "очень доволен" цифровизацией.

"Цифровизация – это самый главный шаг в борьбе с коррупцией", – говорит Зеленский.

"Я с самого начала говорил, что цифровизация, которой в нашем государстве нет, это быстрые результаты и скорые победы, чтобы лишить наше общество общения с чиновником", - добавил он.

Также Зеленский засчитал до побед деолигархизацию - по его словам, это шаг по уменьшению коррупции и влиянию на политику на чиновников.

"Мы обещали бороться с олигархами. И мы боремся", – уверяет глава государства.

Говоря о судебной реформе, он говорит, что его команда начала реформу и работу с правоохранительными органами, но на это нужно время, потому что "это сложный и долгий процесс".

Также он заявил о реформе оборонного сектора.

Зеленский говорит, что есть две программы, ракетная и программа флота, которые должны реализоваться быстрее. Но, по его словам, новый министр обороны уже начал их реализовывать.

"Я доволен министром инфраструктуры, я доволен Юлией Свириденко - первым вице-премьером. Я считаю, что у нас наконец-то появился (или появилась) министр экономики. Я считаю, что она профессиональный человек. Я считаю, что у нас честный и профессиональный министр здравоохранения", – резюмировал президент.

Экономическая правда