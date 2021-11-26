Правительство хочет компенсировать часть цены билетов на внутренних авиарейсах

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Министерство инфраструктуры предлагает частично компенсировать авиакомпаниям цены на билеты на внутренние перевозки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Ведомство разрабатывает возможность ввести в авиаотрасли механизм спецобязанностей для нужд населения. Речь идет о компенсации из бюджета части стоимости билета на критически важных для государства воздушных маршрутах.

Механизм разрабатывается с целью "объединить всю страну качественным пассажирским транспортом", в частности - авиатранспортом.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, механизм PSO позволит максимально расширить карту полетов в Украине и на первых этапах поддержать новые региональные аэропорты и внутренний туризм. Он напомнил, что аналогичный механизм уже запущен на железной дороге в рамках пилотного проекта по маршруту Одесса — Измаил.

Также Мининфраструктуры предлагает поддержать авиарынок путем снижения ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 7% на услуги внутренних авиаперевозок.

Это также позволит украинским авиакомпаниям снизить стоимость билета и повлияет на привлекательность внутренних авиапутешествий. Отмечается, что на уровне правительства уже открыт диалог между государством и бизнесом и достигнуто принципиальное согласие, а также подготовлены соответствующие законодательные инициативы.

Кроме того, в Украине будет создан спецфонд для развития авиа и железнодорожной инфраструктуры, средства которого можно будет направить в том числе на строительство и модернизацию аэропортовой инфраструктуры.

В ведомстве напомнили, что в текущем году планируется возмещение расходов украинским авиакомпаниям за осуществленные ими рейсы по вывозу пассажиров в период локдаунов в 2020 году. Средства предусмотрены в бюджете на этот год и в скором времени будут выплачены перевозчикам.

Экономическая правда