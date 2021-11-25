Экспорт компьютерных услуг Украины в ЕС вырос втрое в 2013-2020 годах – исследование

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Экспорт компьютерных услуг Украины в ЕС увеличился на 184% в 2013-2020 годах.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра аналитики международной торговли Trade+ Киевской школы экономики.

После вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, с 2016 по 2019 гг. экспорт услуг в ЕС быстро возобновлялся и достиг 4,5 млрд долл – это на 53% больше по сравнению с 2015 годом, и на 6,5% больше по сравнению с докризисным 2013 годом, заявляют в КШЭ.

"Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (УВЗСТ) способствовала постепенному возобновлению торговли услугами с ЕС после экономического кризиса 2014-2015 годов".

Как и для торговли товарами, страны ЕС – основной рынок, на который Украина экспортирует и откуда импортирует услуги (39% экспорта и 51% импорта в 2020 году). Вместе с тем, рост экспорта услуг в ЕС в рамках УВЗСТ был более сдержан по сравнению с товарами", - говорят аналитики.

Так, услуги составляют около 20% всего украинского экспорта в ЕС.

При этом разные секторы услуг демонстрировали разную динамику.

Лидером секторального роста стали компьютерные услуги, экспорт которых в ЕС вырос на 184% в 2013-2020 гг., добавляют в KSE.

В исследовании говорится, что всего Украина экспортировала в ЕС компьютерные услуги стоимостью около 1,1 млрд долл. США в 2020 г., при этом весь экспорт услуг в ЕС составил 4,5 млрд долл США.

"Значительно выросли экспорт информационных услуг, услуг по переработке материальных ресурсов, научных и технических услуг – вместе с услугами в сфере телекоммуникаций, деловыми и транспортными услугами они формируют 90% всего экспорта услуг в ЕС.

Вместе с тем сектор транспортных услуг продемонстрировал наибольшее сокращение экспорта в ЕС (особенно услуги железнодорожного и морского транспорта), что связано прежде всего с потерей Украиной части транзитных грузопотоков из-за военной агрессии и транзитных ограничений РФ", - заявляют в KSE.

Эксперты добавляют: анализ показывает, что Украина полностью не использует торговый потенциал.

"Расширение экспорта в ЕС в сектора, которые ми рассмаривали, требует как гармонизации нашего законодательства с нормами ЕС, так и проведения структурных внутренних реформ.

Для эффективного функционирования зоны свободной торговли требует решения проблемы разрешений для украинского автомобильного транспорта на осуществление транзитных грузовых перевозок через Польшу, Венгрию и Румынию", - говорит соавтор исследования, руководитель проектов Центра аналитики международной торговли Trade+ КШЕ Светлана Таран.

Исследование было проведено по заказу Офиса Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в партнерстве с Программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" (USAID КЭУ).

Экономическая правда