"Укрнафту" разделят на две части. Одна достанется Коломойскому – медиа

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Правительство планирует до конца года разделить компанию "Укрнафта" на "газовую" и "нефтяную" части.

Об этом пишет "Зеркало недели".

По информации журналистов, схема разделения еще не утверждена.

В основе базового сценария НАК "Нафтогаз Украины" достаются четыре из шести нефтегазодобывающих управлений, речь о западноукраинских месторождениях ("Укрнафта-Запад") и газовом "Полтаванефтегазе".

Группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова останутся два нефтегазодобывающих управления – "Ахтырканефтегаз" и "Черниговнефтегаз".

При этом, по данным ЗН, при производстве на уровне прошлого года у Коломойского и партнеров останется 62% добычи нефти "Укрнафты" и 26% добычи газа.

"Нафтогазу" отойдут три четверти добычи газа и до 600 тыс. тонн добычи нефти. "Перерабатывать нефть НАКу будет негде, кроме как на том же "приватовском" Кременчугском НПЗ", – говорится в статье.