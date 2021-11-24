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В Энергоатоме заявили, что не претендуют на средства для производителей "зеленой" энергии

Среда, 24 ноября 2021, 20:05

НАЭК "Энергоатом" опровергает информацию о том, что компания пытается взыскать с ГП "Гарантированный покупатель" 4,1 миллиарда гривень долга за счет средств, которые предусмотрены для погашения долгов перед производителями энергии из возобновляемых источников.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В августе 2020 года между НАЭК "Энергоатом" и ГП "Гарантированный покупатель" начался судебный процесс, который был обусловлен тем, что госпредприятие прекратило оплачивать стоимость отпущенной для населения электроэнергии, поставлявшейся Энергоатомом в рамках выполнения специальных обязательств.

В результате Северный апелляционный хозяйственный суд 22 ноября 2021 года принял решение в пользу Энергоатома относительно взыскания с ГП "ГарПок" 4,1 млрд грн за поставленную в марте – мае 2020 года электроэнергию.

После этого, как отмечают в Энергоатоме, в сети появилась информация, что компания пытается взыскать с ГП средства, предусмотренные на погашение долга перед производителями ВИЭ. В НАЭК эту информацию опровергают и заявляют, что они действуют исключительно в рамках законодательства.

"Энергоатом не претендует на средства, предусмотренные для погашения долгов перед производителями ВИЭ. Никаких юридических процедур относительно принудительного списания компания не начинала и будет действовать только в соответствии с действующим законодательством, исходя из интересов государственного предприятия и рассчитывая на добровольное исполнение ГП "Гарантированный покупатель" решения суда в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Энергоатом Зелений тариф электроэнергия

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