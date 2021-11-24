Что Украина должна сделать для получения следующих траншей МВФ: детали меморандума

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Следующие транши кредита от МВФ Украина сможет получить в марте и июне 2022 года, но для этого правительство обязалось выполнить ряд требований.

Об этом говорится в статье ЭП.

Так, уже к концу ноября 2021 года Украина должна выполнить сразу несколько структурных маяков МВФ.

"Во-первых, утвердить бюджет на 2022 год, в котором дефицит не превышал бы 3,5% ВВП или около 188 млрд гривен.

Верховная Рада планирует начать рассмотрение бюджета уже на следующей неделе, которая начинается 30 ноября, поэтому шанс на своевременное выполнение этого условия достаточно призрачен. Тем более? что бюджет должен учитывать все потенциальные изменения налогового законодательства, в частности, законопроект №5600, принятие которого во втором чтении откладывалось уже несколько раз", - говорится в материале.

Во-вторых, утвердить план передачи полномочий от старых членов наблюдательных советов госбанков в новые.

У нынешних членов наблюдательных советов полномочия истекают весной 2022 года, поэтому для МВФ важно, чтобы они успели передать полномочия и в наблюдательных советах сохранялось правопреемство.

Новых членов наблюдательных советов должны выбрать по полной процедуре, включающей все необходимые конкурсы.

В то же время, до конца декабря 2021 года Украина обязалась опубликовать полный аудит прошлогоднего Фонда борьбы с коронавирусом.

"До сих пор Государственная аудиторская служба этого так и не сделала. По запросу ЭП служба раскрыла лишь часть аудита", - подчеркивается в статье.

Кроме этого, в новом меморандуме нашли отражение последствия банкопада 2014-2016 годов – до конца декабря 2021 года Офис генерального прокурора должен опубликовать промежуточный отчет по расследованиям по доведению до банкротства банков.

Такие отчеты должны стать регулярными и обнародоваться широкой публике каждые полгода. В них должны содержаться, в частности, данные о состоянии уголовных производств против бывших владельцев, менеджеров и связанных с ними лиц. Также там должна быть собрана информация о количестве лиц, в отношении которых ведется расследование, осужденных и объеме средств, которые государству удалось взыскать.

"Также в новом меморандуме нашли место громкие отставки из департаментов Нацбанка. До конца года НБУ должен утвердить план действий по улучшению профессиональной способности департаментов, отвечающих за банковский надзор. Этот план должны согласовать с МВФ", - говорится в статье.

До конца января 2022 года Кабмин обязался разработать и одобрить дорожную карту полной или частичной приватизации ПриватБанка и Ощадбанка, в частности, их продажи международным инвесторам с безупречной репутацией.

До конца февраля Украина должна согласовать и опубликовать план возврата активов, выведенных из обанкротившихся банков - в этом направлении уже ведется определенная работа: в этом году была создана рабочая группа, в которую вошли представители НБУ, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, правительства и правоохранительных органов.

"Пока результатом ее работы стали иски ФГВФЛ против эксвладельцев обанкротившихся банков за рубежом", - говорится в статье.

Кроме того, до конца марта 2022 года Украина обязалась улучшить процедуру отбора главы САП, которого не могут назначить с 2020 года.

Также Рада должна принять изменения в антикоррупционное законодательство с целью усиления независимости САП и установления механизма подотчетности его руководителей.

В энергетическом секторе Украина обязалась ввести доступную для всех поставщиков газа базу потребителей голубого топлива. Такой шаг должен ужесточить конкуренцию на газовом рынке и упростить процесс смены поставщика газа. Это условие необходимо выполнить до конца марта 2022 года.

До конца мая правительство должно провести корпоратизацию государственного "Энергоатома". В частности, у компании должен появиться наблюдательный совет, большинство членов которого должны быть независимыми. Будут выбирать их с помощью прозрачных процедур.

До конца апреля 2022 года в Украине должна закончиться проверка добродетели членов Высшего совета правосудия, согласно принятому в июле закону.

Дополнено. Текст меморандума был опубликован на сайте Минфина.

"Выполнение положений Меморандума позволит до конца действия Программы получить оставшиеся средства от Фонда (2,2 миллиарда долларов США) для обеспечения макроэкономической стабильности", - добавляют в министерстве.

Что Украина сделала, чтобы получить 700 млн долларов

700 млн долл, уже поступившие на счета правительства, стали первым траншем кредита МВФ за последние 1,5 года, но не первой выплатой фонда в пользу Украины. Летом 2021 года МВФ распределил между всеми странами-членами 650 млрд долл., из которых в нашей стране досталось 2,7 млрд долларов.

"Однако получение этих средств не освобождало Украину от обязательств в рамках действующей кредитной программы. Поэтому перед тем, как согласиться предоставить второй транш кредита, МВФ выдвинул украинским властям ряд условий.

Фонд всегда прагматично относился к сотрудничеству с Украиной. Даже в 2020 году, когда украинские власти едва не умоляли МВФ о новой программе для поддержки экономики в эпоху пандемии, фонд не спешил утверждать ее без дополнительных гарантий", - напоминает автор статьи.

Тогда этой гарантией стало принятие "антиколомойского" закона, который вносил изменения в банковское законодательство, делая невозможным возврат обанкротившихся банков обратно на рынок, а национализированных - бывшим владельцам.

Так случилось и в этот раз – 19 октября 2021 года, на следующий день после завершения работы миссии МВФ, Верховная Рада приняла все необходимые законы для получения транша.

В частности, пакет законов, усиливающий независимость центрального банка. Ими ограничиваются некоторые полномочия Совета НБУ, выводятся из-под действия закона о публичных закупках заказа Нацбанком услуг юридических консультантов, а также снимается обязанность НБУ предоставлять правительству расчеты своей прибыли для формирования плана доходов бюджета.

Также Рада приняла закон о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро к требованиям Конституции.

Кроме этого, в первом чтении принят закон "О государственном бюджете на 2022 год". И хотя до второго чтения он может существенно измениться, для МВФ важно зафиксировать обязательства власти вернуться к взвешенной фискальной политике, в частности, уменьшить дефицит госбюджета до приемлемых 3,5% от ВВП.

Читайте подробнее в статье Ярослава Винокурова: Запоздавший транш. Что Украина пообещала МВФ за 2,2 миллиарда долларов

Экономическая правда