Энергорегулятор проверит облэнерго и облгазы из-за жалоб потребителей

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Нацкомиссия по регулированию энергетики и тарифов проведет внеплановые проверки на 17 облэнерго и 26 облгазах из-за жалобы клиентов.

Об этом НКРЭКУ сообщила на своем сайте.

По электроэнергетике 17 облэнерго проверят за обращение потребителей. В частности, проверят: Винницаоблэнерго, 4 облэнерго ДТЭК, Волыньоблэнерго, Полтаваоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Харьковоблэнерго.

Кроме того, Нацкомиссия проведет внеплановую выездную проверку на Прикарпатьеоблэнерго и Прикарпатэнерготрейд относительно выявления недостоверных данных.

Относительно облгазов, 26 компаний будут проверять "по многочисленным обращениям потребителей". Среди них 18 облгазов принадлежат Группе РГК Дмитрия Фирташа, в частности "Киевоблгаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Криворожгаз", "Николаевгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз" и другие.

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Экономическая правда