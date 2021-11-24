Мининфраструктуры предлагает сократить до 50% дивиденды для инфраструктурных компаний

В Мининфраструктуре хотят сократить выплаты дивидендов для инфраструктурных компаний с целью обеспечения их дальнейшего развития.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр Александр Кубраков.

"Мы сейчас находимся в дискуссии с Министерством финансов. Их позиция в этом вопросе неизменна - 80%. Мы пытаемся объяснить, что это все хорошо, но у госкомпаний тоже есть задачи по развитию, которые нужно решать, и без которых они очень быстро перестанут быть конкурентными". на собственных рынках.

Поэтому я думаю, что какой-то баланс мы найдем", - сказал он.

По словам Кубракова, в частности, государственные портовые компании, аэропорты и "Укразлизныця" имеют очень много задач по развитию, на которые также нужны средства.

"За основными компаниями мы видим определенный и достаточно существенный прирост выручки, особенно если сравнивать с прошлым годом. Учитывая это, мы постараемся, чтобы у Минфина не провисли поступления от дивидендов, которые они ожидают в бюджете".

Но при этом чтобы у госкомпаний остались деньги. Я не готов точно утверждатьать по цифрам, но хотелось бы сократить выплаты дивидендов для инфраструктурных компаний хотя бы до 50%", - резюмировал он.