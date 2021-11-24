Кабмин разработал план действий по борьбе с "олигархами" на 20 шагов: что в нем

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Министерство юстиции разработало план по 20 мерам по борьбе с влиянием олигархов, среди которых усиление АМКУ и энергобезопасность.

Об этом известно с заседания правительства.

Несмотря на наличие объяснительной записки и распоряжения в документах к повестке дня правительства, непосредственно план мер не опубликован. Проект плана опубликовал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Он состоит из 20 ключевых мер, порученных ряду министерств и органов власти, на период 2022-2023 годов.

Прежде всего, речь идет об имплементации закона "об олигархах", а именно – создании реестра олигархов, разработке порядка проверки деловой репутации для покупателя СМИ.

Следующим пунктом является усиление институциональной возможности Антимонопольного комитета путем принятия двух законов. Первый касается непосредственно усовершенствования работы АМКУ (№5431), а второй – ответственности за нарушение конкурентного законодательства (№5432).

Также правительство хочет сделать так, чтобы международные правовые инструменты защиты иностранных инвестиций не распространялись на инвестиции украинских бенефициаров компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. Для этого необходимы изменения в международные соглашения.

Кроме того, в Украине будет разработан законопроект о лоббировании, которым хотят ввести регистрацию такой деятельности и публиковать договоры о предоставлении услуг.

Среди первых шагов – судебная реформа, а именно реализация Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства. Сделать это хотят до конца 2023 года. В частности, речь идет о подборе судей в КСУ, усилении способности Верховного Суда.

Несколько шагов сосредоточено на энергетике. Да, правительство хочет усилить безопасность электро- и газоснабжения, для чего разработают соответствующий проект закона.

Далее, для борьбы с олигархами власти планируют обеспечить целостность и прозрачность оптового энергетического рынка, а также интеграцию украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E с остановкой импорта э/э из РФ и Белоруссии.

Отдельный пункт посвящен формированию системы энергобезопасности. Среди мер – создать перечень объектов критической инфраструктуры и обеспечить их устойчивость.

Доработанным законом о медиа власти хотят бороться с влиянием олигархов на СМИ, в частности сделать структуру собственности прозрачной и разрешить Нацсовету по телевидению и радиовещанию аннулирование лицензий медиа.

Также предлагается усилить финмониторинг для олигархов, улучшить механизм проверки информации о конечных бенефициарах принадлежащих олигархам компаний.

Другим пунктом определяется необходимость в комплексной программе противодействия коррупции (законопроект №4135)

Предусмотрено приведение уровня тарифов на грузовые перевозки по железной дороге к экономически обоснованным уровням. Также правительство нуждается в национальном авиаперевозчике для борьбы с олигархами.

Также среди мер предлагают законодательно минимизировать влияние потенциального влияния олигархов на политические партии.

Напоминаем:

23 сентября Рада приняла во 2 чтении и в целом президентский "антиолигархический" законопроект №5599 - документ поддержали 279 нардепов.

Экономическая правда