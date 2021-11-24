Отдельные финучреждения начали "забывать" о кредитных каникулах — НБУ

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В Национальном банке начали фиксировать нарушения отдельными финансовыми учреждениями условий кредитных каникул, действующих на время карантина.

Об этом сообщили в Нацбанке в ответ на запрос "Экономической правды".

"Сегодня отдельные участники рынка начали работать "в нормальных условиях", забывая, что карантин и отдельные нормы законодательства по нему до сих пор продолжаются", — отметили там.

В частности, в начале ноября НБУ разослал небанковским финансовым учреждениям письмо, в котором напомнил о том, что до завершения карантина заемщикам финучреждений запрещено начислять пени, штрафы и другие санкции.

"Такое разъяснение является превентивной мерой. Мы ведь только начали замечать уход отдельными финансовыми учреждениями от правил работы в карантин и хотим сразу минимизировать такое их поведение", — добавили в регуляторе.

В НБУ отмечают, что проверяют каждое обращение граждан о нарушении финучреждениями требований по кредитным каникулам. Некоторые подобные обращения не подтверждаются, потому что заемщики не правильно понимают правила кредитных каникул.

"Например, потребители не дочитывают все условия договора и, в результате, обычные проценты по кредиту или комиссию за пользование кредитными средствами считают пеней или штрафом".

В то же время, если финансовое учреждение таки нарушает кредитные каникулы и начисляет штрафы и пеню на просроченный долг, то НБУ обращается в самое финучреждение для того, чтобы оно перечислило задолженность и устранило такое нарушение.

Напоминаем:

С 17 марта 2020 года Верховная Рада приняла пакет законов, предусматривавших налоговые и кредитные льготы для граждан и бизнеса на период действия карантина.

В частности, были введены кредитные каникулы, предусматривающие запрет начислять штрафы и пеню на просроченную задолженность заемщиков, возникшую с 1 марта 2020 года по следующий месяц после завершения карантина.

Детальнее о том, что такое кредитные каникулы и как они работают ЭП писала в публикации: "Кредитные каникулы" во время карантина: кто и как может их получить

Ярослав Винокуров, ЭП