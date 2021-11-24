Кабмин может выделить 100 млн компенсации авиакомпаниям за эвакуационные рейсы в 2020 году

Александр Кубраков getty images

Мининфраструктуры подало на рассмотрение Кабмина проект постановления о выплате украинским компаниям 104 млн грн компенсаций за осуществление эвакуационных рейсов в период пандемии COVID-19 в 2020 году.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр Александр Кубраков.

"Мы уже внесли этот документ в Кабмин и рассчитываем на его принятие. Там 104 млн грн – это вся сумма, которую должно государство с прошлого года. И сейчас, если не ошибаюсь, нам удалось наконец снять все вопросы, которые имело Министерство финансов", – сказал Кубраков.

Министр выразил надежду, что в течение нескольких недель после принятия Кабмином решения все средства будут выплачены.

Согласно тексту проекта, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", для получения бюджетных средств украинским авиаперевозчикам до 10 декабря 2021 года нужно направить в Мининфраструктуры заявку и подтверждающие документы с расчетами об осуществлении пустого международного рейса из Украины и нанесенный ущерб за соответствующий рейс.

"На основании поданных заявок Мининфраструктуры в течение 10 дней приказом утверждает распределение бюджетных средств и в пределах существующих бюджетных ассигнований производит расчеты с авиаперевозчиком по компенсации расходов", - говорится в документе.

При этом при наличии задолженности авиаперевозчика по аэронавигационному обслуживанию перед "Украэрорухом", по аэропортовому обслуживанию в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов" им. Данила Галицкого, по государственному сбору в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиадеятельность и участие Украины в международных авиаорганизациях, бюджетные средства, которые должны быть компенсированы, могут быть направлены только на погашение задолженности до конца этого бюджетного года.

Ранее в Мининфраструктуры планировали предоставить целевую помощь госаэропортам на создание скидочных программ для авиакомпаний, участвовавших в эвакуации украинцев во время первой волны локдауна.

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