США освободят часть запасов нефти, чтобы сдержать цены
США освободят 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва для уменьшения котировок на рынке.
Об этом сообщает Белый Дом.
Часть из этих 50 млн баррелей, 32 млн баррелей выделят в качестве ссуды. Этот объем вернется в резерв в течение следующих нескольких лет.
На еще 18 млн баррелей увеличат уже анонсированную продажу нефти Штатами. Такой шаг был скоординирован с другими странами, которые также высвободят часть резервов нефти вместе с США. Речь идет о Китае, Индии, Южной Корее, Японии и Британии.
Причиной такого решения отказ стран ОПЕК+ наращивать добычу нефти. В результате на рынке образуется дефицит, ведь предложение нефти не успевает по спросу на фоне восстановления экономики мира. Это, в свою очередь, влечет за собой рост цен на нее и ускоренную инфляцию.
В Администрации президента США Джо Байдена отметили, что с момента утечки информации по высвобождению запасов в СМИ, цены на нефть упали на 10%.
Напоминаем:
Цены на нефть упали во вторник на фоне разговоров, что США, Япония и Индия освободят госрезервы нефти, чтобы сдержать инфляцию.
Фьючерсы на Brent подешевели на 42 цента (0,5%) – до 79,28 долл. за баррель.
18 ноября стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обратилась к некоторым крупнейшим странам-потребителям нефти с просьбой высвободить часть запасов сырой нефти.
Запрос от США поступил в рамках скоординированных усилий по снижению мировых цен на энергоносители.
США и союзники координировали высвобождение стратегических запасов нефти по-прежнему, например, в 2011 году во время войны в Ливии.
Экономическая правда
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