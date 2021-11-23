Как не стать жертвой мошенников во время шопинга в "черную пятницу": советы

YouControl

Во время покупок в интернет-магазинах в "черную пятницу" в первую очередь нужно выяснить официальное название и код ЕГРПОУ (идентификационный код) юрлица или ФЛП, а также юридический статус и вид деятельности.

Эти и другие советы по каждым пингам в "черную пятницу" подготовили эксперты аналитического сервиса YouControl.

Как проверить онлайн-магазин?

"Довольно часто интернет-магазины работают в так называемой "серой" зоне отечественного правового поля. Именно поэтому, в первую очередь, нужно выяснить официальное название и код ЕГРПОУ (идентификационный код) юридического лица или физического лица-предпринимателя, на сайте которого планируете шопиться. Это можно сделать либо в контактных данных интернет-магазина, либо в гугле, если регистрационные документы на сайте отсутствуют", – советуют в YouControl. Там также рекомендуют заглянуть в раздел "Условия возврата товара", там могут быть контактные данные именно юридического лица. Если такого раздела нет на сайте, следует насторожиться. Получив исходные данные, в первую очередь следует проверить:

юридический статус (не находится ли в процессе прекращения), не имеет ли проблем с налоговой и вид деятельности ;

(не находится ли в процессе прекращения), не имеет ли проблем с налоговой и ; как давно работает интернет-магазин – не создали ли его исключительно под "черную пятницу"?

– не создали ли его исключительно под "черную пятницу"? судебную историю и наличие исполнительных производств. Эта информация даст понимание, насколько добросовестно продавец выполняет свои обязанности и как регулирует конфликтные ситуации.

3. Если продавец – ФЛП, нужно проверить его и как предпринимателя по тем же критериям. Если покупка дорогая, не лишним будет проверить и физическое лицо – представителя, директора или того же ФЛП.

"Иногда о человеке можно найти много интересного: судебные дела, долги и даже данные, что он находится в розыске", - добавляют эксперты.

В YouControl также описали классический сценарий мошенничества.

"Человек решил купить смартфон. Нашел самое дешевое предложение в одном из интернет-магазинов. Продавец выдвигает требование предварительной оплаты на карточку, после чего обещает отправить смартфон почтовым отправлением.

Покупатель производит оплату, ему поступает сообщение, о том, что заказ отправлен. После двух недель ожидания и заверений, что "вот-вот все приедет", покупатель замечает, что по номеру телефона продавца никто не отвечает или он становится недействительным. А интернет-магазин внезапно прекращает свое существование", – предостерегают аналитики.

"Черная пятница - возможность приобрести то, что давно хотели со скидкой. Однако, следует быть осмотрительными, чтобы не встретить мошенников.

Чтобы свести риски онлайн-шопинга к минимуму, заранее составьте список товаров/услуг и выберите магазины, где планируете их приобрести. И, конечно, произведите предварительную проверку продавцов с помощью открытых данных", - советует руководитель отдела обучения и развития YouControl Михаил Кольцов.

"Покупая товар у неизвестного физического или юридического лица, вы рискуете, поэтому стоит подстраховаться. Самый простой способ – использовать постплату и только тогда, когда вы осмотрели товар и уверены в его качестве.

Старайтесь не использовать предоплату, особенно когда средства перечисляются на обычную (а не ФОПовскую) карточку продавца и вы не имеете возможности проверить ФИО получателя. Если магазин работает официально, у него должен быть банковский счет ФЛП или юрлица", - добавил он.

Экономическая правда