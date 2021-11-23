"ДТЭК Энерго" Ахметова с начала года сократила чистый убыток в десять раз

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Компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова за 3 квартала этого года получила 1,965 млрд грн чистого убытка - это почти в 10 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (19,12 млрд грн).

Об этом говорится в отчете компании.

При этом, за 9 месяцев 2021 года компания получила 35,94 млрд грн выручки – это на 13,7% больше, чем годом ранее (31,614 млрд грн).

В отчете говорится, что значительное влияние на уменьшение убытка оказала положительная курсовая разница, которая составила 2,03 млрд грн в 2021 году против отрицательной 6,9 млрд грн в 2020-м.

За 3 квартала 2021-го валовая прибыль составила 4,91 млрд грн - это в 2,4 больше показателя прошлого года (2,08 млрд грн).

С начала этого года капитальные инвестиции компании составляли 3,09 млрд грн - это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

При этом на выплату процентов и реструктуризацию обязательств ушло 2,65 млрд грн - это в 9,4 раза больше показателя прошлого года.

EBITDA в 3 квартале составила 71 млн долл, за 3 квартала – 158 млн долл (4,2 млрд грн).

EBITDA margin в 3 квартале – 15,3%, за 9 месяцев – 12,1% (- 6 п.п.).

"ДТЭК Энерго" завершила прошлый год с чистым убытком 19,13 млрд грн.

Напоминаем:

Компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом – до 2,55 миллиарда гривен.

"ДТЭК Энерго" в 2018 году получило чистую прибыль в размере 5,25 млрд грн, тогда как 2017 год компания завершила с чистым убытком в размере 2,92 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

Экономическая правда