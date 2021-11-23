УЗ предупреждает о задержке ряда поездов из-за обрыва сети

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В связи с обрывом контактной сети 23 ноября 2021 на участке Чернигов - Нежин вблизи станции Липов Рог опаздывает ряд поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

В частности, задерживаются: пригородные поезда №6301 Нежин – Чернигов и №6302 Чернигов – Нежин (время задержки – до 2 часов 30 минут).

"Пассажиры регионального поезда №864 Неданчичи - Киев-Волынский пересажены на поезд №779 Сумы - Киев. Пассажиры поезда №864 Неданчичи - Киев-Волынский прибудут к конечной станции с задержкой на 1 час 30 минут", - говорится в сообщении.

В УЗ извиняются за временные неудобства и призывают пассажиров следить за обновлениями информации.

Экономическая правда