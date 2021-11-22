Фонд госимущества сорвал план поступлений от приватизации – Шмигаль

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Выполнить предусмотренный законом о государственном бюджете на 2021 год план поступлений от приватизации не получится.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, вместо запланированных 12 млрд грн поступления от приватизации предположительно будут составлять лишь 3 млрд грн.

"Мы уже понимаем, что до конца года заработать разрыв между той суммой, которая получена от приватизации, и 12 миллиардами почти нереально. Поэтому планировавшихся поступлений не будет. Хотя при наших встречах даже в начале осени Фонд госимущества гарантировал и обещал выполнить планы в размере 12 миллиардов", – сказал Шмигаль.

В то же время, премьер заявил, что срыв плана поступлений от приватизации не был причиной отставки главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.

"Это его личное решение. Оно связано с его личными мотивами, которые он озвучил. Мы с ним общались, он сказал: я готовлюсь, я озвучу. Сенсационных вещей нет", – заверил Шмигаль.

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Напоминаем:

Закон о госбюджете на 2021 год предусматривает рост финансирования госбюджета за счет приватизации до 12 млрд грн.

В конце декабря ФГИ планирует провести аукцион по продаже Объединенной горно-химической компании.