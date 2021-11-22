В Раде предлагают увеличить рынок украинской книги в три раза – законопроект

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Народные депутаты зарегистрировали проект закона, которым планируют за 5 лет увеличить объем украинского книжного рынка в три раза.

Речь идет о законопроекте №6287.

В пояснительной записке констатируется "плачевное" состояние индустрии, поэтому авторы предлагают пакет мер для поддержки книжного рынка. В законопроекте прописан ряд мер по популяризации чтения, поддержки украинских издательств и борьбы с контрафактом.

Да, нардепы хотят выдавать бесплатные детские книжные сертификаты после рождения и с достижением 14-летнего возраста. Для этого предлагают ежегодно выделять из бюджета 470-480 миллионов гривен.

Книжным магазинам, которые будут отвечать критериям закона, планируют возмещать плату за аренду помещения в размере 20% от доходов магазина. Такие расходы в первые годы будут стоить бюджету от 52 до 86 миллионов гривен.

Субсидии рассматриваются как долгосрочная инвестиция в развитие отрасли и повышение качества национального культурного продукта.

До пандемии в среднем украинец покупал всего 0,57 книги в год. Для сравнения, в Польше этот показатель составляет 2,5 книги, а в Германии – 5,5.

По данным Украинского института книги, украинцы выделяют на книги ежегодно не больше 60 гривен (или 2 евро). При этом расход среднестатистического жителя Земли – 13,6 евро в год.

Две трети книг в Украине напечатаны на русском языке, и большинство из них изданы связанными с Россией компаниями.

Пандемия Covid-19 усугубила ситуацию. Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей подсчитала, что в 2020 году в Украине выдали на 23% меньше названий и на 34% меньше тиража, чем в 2019-м. Только за год прекратили деятельность 343 издательства и 48 книжных магазинов.

Сейчас на всю страну работает всего 200 книжных магазинов. Это – в 16,5 раза меньше, чем по сравнению с сопоставимой по населению Францией.

Авторы законопроекта ожидают, что за 5 лет эти мероприятия помогут увеличить количество книжных магазинов до 800-100. Объем книжного рынка при оптимальных условиях должен возрасти втрое, а количество названий – вдвое.

Инициаторами выступили представители всех парламентских фракций, кроме ОПЗЖ. По словам "слуги" Никиты Потураева на презентации плана, парламент приступит к рассмотрению законопроекта в начале следующего года.

В случае принятия закона правительству поручат разработать нормативно-правовые акты для борьбы с контрафактом. В настоящее время поддельная продукция составляет около 30% всего украинского книжного рынка.

Богдан Мирошниченко, ЭП