Беларусь предоставила допразрешения украинским автоперевозчикам

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Украинские перевозчики получили дополнительные разрешения от Беларуси на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Украинские перевозчики получат:

4000 двусторонних разрешений;

3000 транзитных разрешений.

Разрешения будут доступны для заказа в электронном виде с 16:00 22.11.2021.

5 ноября 2021 г. Верховная Рада приняла законопроект №0060 "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года".

"В настоящее время завершаются государственные процедуры с целью вступления в силу данного документа и уже в ближайшее время украинским перевозчикам не нужно будет получать разрешения на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок", - добавили в министерстве.

Экономическая правда