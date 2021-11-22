Украина и Канада будут вместе строить космодром

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В провинции Новая Шотландия Канада и Украина будут вместе строить коммерческий космодром.

Об этом сообщила пресс-служба Госкосмоса.

Стороны анонсировали начало строительства и представили проект 19 ноября в Галфаксе (Канада).

Предполагается, что на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия построят коммерческий космодром для ракеты-носителя "Циклон-4М". Ракету разработали и изготовили украинские госпредприятия – КБ "Южное" и ПО "Южный машиностроительный завод".

Проект будет реализовываться канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Командному центру будущей Космической пусковой площадки будет присвоено имя бывшего руководителя КБ "Южное" Александра Дегтярева.

Также накануне космические агентства Украины и Канады подписали Совместное заявление о партнерстве украинских предприятий ГП "КБ "Южное", ГП ПО "Южмаш" из Maritime Launch Services.

Экономическая правда