Глава госагентства: нет ни одного сегмента экономики, который был бы хотя бы в среднем энергоэффективным

Глава Госэнергоэффективности Валерий Безус заявил, что в Украине нет ни одного сегмента экономики, который бы характеризовался не только высоким, а хотя бы средним уровнем энергоэффективности.

Об этом он заявил в интервью.

"Для страны, которая зависит от импорта энергоресурсов, это не только фактор постоянного экономического отставания и энергетической бедности, это и фактор разрушения национальной безопасности", - заявил он.

По его словам, причина такого положения не только в уровне используемых технологий в быту, промышленности, системах жизнеобеспечения городов, инфраструктуре, а в сознании людей.

"В лучшем случае украинцы упоминают об энергоэффективности, когда покупают приборы освещения, значительно реже – бытовое оборудование или автомобили; но как часто все задумываются относительно уровня энергоэффективности, например своего жилья? Так же и во всех сферах социально-экономической жизни - фактор энергоэффективности очень редко важен в принятии экономически значимых решений.

Поэтому и бедность - как общеэкономическая, так и энергетическая", - подытожил он, добавив, что потенциал резерва энергоэффективности для экономики составляет сотни миллиардов гривен в год.

Напоминаем:

10 ноября Верховная Рада приняла закон об энергоэффективности, имплементирующий европейское законодательство.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2018 году энергоемкость ВВП Украины была в три раза выше, чем в Польше.

Это значит, что, производя один и тот же товар, украинское предприятие тратит втрое больше энергии, чем польское.