За неделю подешевело топливо

За неделю (12-19 ноября) бензин А-95 подешевел на 6 коп./л — до 31,77 грн/л, а дизельное топливо — на 7 коп./л, до 30,55 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 22 коп./л, до 33,18 грн/л, дизельное топливо — на 35 коп./л, до 31,55 грн/л.

В сети UPG цены на бензины и ДТ уменьшились на 30 коп./л: А-92 — до 31,30 грн/л, А-95 — до 32,20 грн/л и ДТ — до 29,60 грн/л. KLO снизила стоимость только дизтоплива на 30 коп./л (до 31,39 грн/л).

Такие сети как Shell и "Укр-Петроль" снизили цену всех видов топлива в среднем на 20-35 коп./л. В то же время AMIC, Prime, "Кворум", "Олас" и Chipo подняли цены на АЗС на 5-80 коп./л.

Напоминаем:

Министерство экономики Украины 15 ноября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,18 грн/л и дизтоплива – 24,55 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,18 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 31,55 грн/л.