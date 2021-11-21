Производство молока сократилось на 6%
Валовой надой молока за 10 месяцев текущего года составил 7,5 миллиона тонн, что на 6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Об этом сообщается на сайте Ассоциации производителей молока.
По их сообщению это произошло за счет значительного падения производства в хозяйствах населения.
Наибольший прирост объемов обеспечили хозяйства Тернопольской (+13,9%; 97,6 тыс. т), Херсонской (+10,1%; 41,5 тыс. т) и Винницкой (+5,9%; 187,8 тыс. т). т) областей. При этом основной вал обеспечили товаропроизводители Полтавской (326,7 тыс. т), Черкасской (242,3 тыс. т) и Харьковской (206,6 тыс. т) областей.
Хозяйства населения произвели 5 млн 222,6 тыс. т молока, что на 7,2% меньше, чем в прошлом. Более всего этому способствовало падение производства в Харьковской (-20,6%; 160,6 тыс. т), Черкасской (-14,2%; 120,2 тыс. т) и Херсонской (-13,6%; 165,7 тыс. т) .т) областях.
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