Производство молока сократилось на 6%

Валовой надой молока за 10 месяцев текущего года составил 7,5 миллиона тонн, что на 6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации производителей молока.

По их сообщению это произошло за счет значительного падения производства в хозяйствах населения.

Наибольший прирост объемов обеспечили хозяйства Тернопольской (+13,9%; 97,6 тыс. т), Херсонской (+10,1%; 41,5 тыс. т) и Винницкой (+5,9%; 187,8 тыс. т). т) областей. При этом основной вал обеспечили товаропроизводители Полтавской (326,7 тыс. т), Черкасской (242,3 тыс. т) и Харьковской (206,6 тыс. т) областей.

Хозяйства населения произвели 5 млн 222,6 тыс. т молока, что на 7,2% меньше, чем в прошлом. Более всего этому способствовало падение производства в Харьковской (-20,6%; 160,6 тыс. т), Черкасской (-14,2%; 120,2 тыс. т) и Херсонской (-13,6%; 165,7 тыс. т) .т) областях.