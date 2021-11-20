Уволен член правления "Ощадбанка"
19 ноября набсовет "Ощадбанка" прекратил полномочия Алексея Волчкова как члена правления банка, ответственного за корпоративный бизнес.
Об сообщается на сайте учреждения.
Волчков занимал этот пост меньше года. Он имеет 27-летний опыт работы в банковском секторе.
Волчков работал в банке "Ажио", занимал должность члена правления "Индекс Банка" и заместителя председателя правления "Калион Банк Украина". Он также работал 9 лет в должности заместителя председателя правления по корпоративному бизнесу в ПУМБе.
Напоминаем:
19 мая Национальный банк согласовал кандидатуру Алексея Волчкова, который 25 февраля был назначен наблюдательным советом "Ощадбанка" на должность члена правления, ответственного за корпоративный бизнес.
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