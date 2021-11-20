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Уволен член правления "Ощадбанка"

Суббота, 20 ноября 2021, 18:00
 

19 ноября набсовет "Ощадбанка" прекратил полномочия Алексея Волчкова как члена правления банка, ответственного за корпоративный бизнес. 

Об сообщается на сайте учреждения.

Волчков занимал этот пост меньше года. Он имеет 27-летний опыт работы в банковском секторе. 

Волчков работал в банке "Ажио", занимал должность члена правления "Индекс Банка" и заместителя председателя правления "Калион Банк Украина". Он также работал 9 лет в должности заместителя председателя правления по корпоративному бизнесу в ПУМБе.

Напоминаем:

19 мая Национальный банк согласовал кандидатуру Алексея Волчкова, который 25 февраля был назначен наблюдательным советом "Ощадбанка" на должность члена правления, ответственного за корпоративный бизнес.

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Ощадбанк

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