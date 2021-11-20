Укрнафта ищет главу правления

Людей вынуждают возвращать субсидии. Что происходит и как не потерять десятки тысяч гривень Государство может лишить граждан субсидий и вынудить их вернуть полученные средства в бюджет. Как часто такое бывает, на чью сторону становится правосудие и есть ли смысл в таких случаях судиться с государством. (укр)

На собственном опыте. Шиномонтаж "даже для девочки" В преддверии сезона ЭП провела день на шиномонтаже и узнала, как все это работает изнутри и сколько может стоить собственный бизнес "на колесах".