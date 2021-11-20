Укрнафта ищет главу правления
Суббота, 20 ноября 2021, 13:47
Компания "Укрнафта" объявила конкурс на должность предправления компании.
Об этом сообщается на сайте компании.
Кандидат должен иметь:
- 15 лет управленческого опыта в ТЭК.
- Минимум 5 лет опыта на должностях высшего руководящего звена.
- Опыт в сделках по слиянию и поглощению или разделу активов.
- Желание работать в компании минимум 5 лет.
- Умение тесно взаимодействовать с Набсоветом и правлением.
- Опыт в оптимизации добычи на месторождениях на поздней стадии разработки.
- Свободное владение английским.
Конечный срок подачи документов – 30 ноября. Про зарплату ничего не сообщается.
Напоминаем:
Сегодня компанию выполняет Олег Гез. Его полномочия были пролонгированы при главе "Нафтогаза" Андрее Коболеве.
"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.
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