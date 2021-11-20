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Укрнафта ищет главу правления

Суббота, 20 ноября 2021, 13:47
 
УКРНАФТА

Компания "Укрнафта" объявила конкурс на должность предправления компании.

Об этом сообщается на сайте компании.

Кандидат должен иметь:

  • 15 лет управленческого опыта в ТЭК.
  • Минимум 5 лет опыта на должностях высшего руководящего звена.
  • Опыт в сделках по слиянию и поглощению или разделу активов.
  • Желание работать в компании минимум 5 лет.
  • Умение тесно взаимодействовать с Набсоветом и правлением.
  • Опыт в оптимизации добычи на месторождениях на поздней стадии разработки.
  • Свободное владение английским.

Конечный срок подачи документов – 30 ноября. Про зарплату ничего не сообщается.

Напоминаем:

Сегодня компанию выполняет Олег Гез. Его полномочия были пролонгированы при главе "Нафтогаза" Андрее Коболеве.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

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Экономическая правда
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